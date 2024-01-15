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В России начнут продавать китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.

В России появится в продаже внедорожник BYD Yangwang U8 за 30 млн рублей

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BYD

В России появится в продаже китайский внедорожник BYD Yangwang U8 с силовой установкой мощностью 1200 л.с. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха.

«Внедорожник оснащен мощным двигателем 1200 л.с., инновационной системой полного привода. Механические, гидравлические и электронные системы управления данной модели объединены в единую интеллектуальную систему, что позволяет BYD U8 совершать разворот на месте на 360 градусов», — рассказал изданию Мелюх.

По его словам, в России автомобиль будет продаваться по цене от 30 млн рублей. Заявленный запас хода этой машины — 1 тыс. км. BYD Yangwang U8 вышел на китайский рынок в сентябре 2023 года. По габаритам он соразмерен американскому Cadillac Escalade.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.

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