На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта

Грузовые автомобили под управлением граждан Киргизии, Казахстана и Армении теперь смогут пересечь границу России и Белоруссии лишь на участке «Езерище — Лобок» (трасса Е9). Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета в Telegram-канале.

«Пропуск <...> будет осуществляться исключительно через участок белорусско-российской границы «Езерище — Лобок», — указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что

данная информация была представлена Пограничной службой ФСБ Российской Федерации.

Согласно таможенному законодательству Евразийского экономического союза (ЕАЭС), совершение операций, связанных с пролонгацией срока таможенного транзита товаров, корректировкой места их доставки и получением таможенного разрешения на осуществление грузовых операций и перецепки, разрешено.

Нововведение вступило в силу 12 января.

В ноябре бывший руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Украина установила 500 тыс. мин на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее президент Латвии призвал к укреплению границы с Россией и Белоруссией.