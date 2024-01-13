Движение транспорта по трассе М-11 «Нева» перекрыли после ДТП

Трасса М-11 «Нева» была перекрыта после аварии легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Сегодня на 584-м километре трассы М-11 «Нева» легковой автомобиль крайне неосторожно выезжал с площадки отдыха, что спровоцировало аварию. Перестраиваясь по разгонной полосе, водитель Volkswagen Golf не удостоверился в безопасности маневра и не уступил дорогу фуре, которая ехала сзади. В результате обе машины врезались в отбойник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ДТП фуру развернуло поперек дороги. Оба водителя госпитализированы. Движение было оперативно переключено со съездом на трассу А-120.

До этого сообщалось, что на Ставрополье перевернулся автобус, перевозивший работников предприятия. В автобусе в момент ДТП находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя местная жительница, она госпитализирована. Автобусом управлял 63-летний водитель. Проводится проверка инцидента.

Ранее стало известно, что в Калужской области семь автомобилей разбились в массовом ДТП.