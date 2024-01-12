Новая Lada Vesta из гаража Госдумы попала в серьезное ДТП

Автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. Об этом сообщило «Осторожно Media» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Машина в гармошку. То есть безопасность машины отечественного производства не гарантируют. Многие напряглись. Водителя сзади ударили. Он влетел в газель. Машина сзади вся битая, а перед под газель зашел. Вылетели фары, крылья надулись передние, удар был в задний правый фонарь, морда вся разбита. Небезопасные машины», — говорится в сообщении.

О том, были ли в Lada Vesta во время удара пассажиры и где произошло ДТП, не сообщается.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, для автопарка Госдумы поставлено более 100 автомобилей Lada Vesta.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.