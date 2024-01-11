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У «АвтоВАЗа» появится новый автомобильный бренд

«АвтоВАЗ» выведет на рынок автомобили под новой маркой

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в этом году планирует представить новый автомобильный бренд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственную информацию.

«Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, производитель не уточнил», — говорится в сообщении.

Также на текущий год намечена финальная подготовка к запуску новой доступной модели Lada Iskra, которая впоследствии заменит в модельном ряду Lada Granta.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross.

В конце декабря «АвтоВАЗ» включил в цветовую палитру автомобилей Lada Granta металлизированную эмаль «Кориандр». Сейчас Granta выпускают в пяти цветах: «белый Ледниковый», черный «Черная пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и светло-коричневый «Кориандр».

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.

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