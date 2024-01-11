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Названы частые проблемы водителей в зимний период

Автоэксперт Демидов счел наезды на препятствия главной проблемой водителей зимой

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Shutterstock

В зимнее время число столкновений автомобилей увеличивается. Доля таких случаев зимой составляет более 55%, в то время как весной и летом всего 45-47%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова.

«Сложные погодные условия, например сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП и, следовательно, к росту страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%)», — сказал эксперт.

По данным Демидова, повреждения машин на стоянке происходят часто, но при этом доля таких аварий уменьшается по сравнению с теплым сезоном (20% против 14%). Это связано с тем, что под снегом становится труднее заметить повреждения автомобиля.

До этого заслуженный спасатель Сергей Щетинин рассказал, что избежать массовое ДТП в зимний период можно, если заранее узнать о дорожной обстановке и погодных условиях, при плохих метеорологических условиях следует воздержаться от поездки.

Если авария все же случилась, необходимо осмотреть себя и окружающих на наличие повреждений. При отсутствии ран и ушибов нужно включить аварийный сигнал, немедленно покинуть транспорт и позвонить в службу «112». Также эксперт посоветовал в зимний период держать в машине теплые вещи и светоотражающий жилет.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на трассе М-4 «Дон» свыше 20 машин столкнулись из-за непогоды.

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