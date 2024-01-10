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В России стали реже похищать автомобили

«Ъ»: в России из-за СВО на четверть снизилось количество угонов автомобилей

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Depositphotos

Количество краж и угонов транспортных средств в 2023 году снизилось почти на 25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД РФ.

«МВД РФ в январе—ноябре 2023 года зарегистрировало 6,58 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК «Кража») — на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 11 месяцев 2023 года больше всего было угнано автомобилей в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что раньше похищенные в России автомобили вывозили на территорию Украины и Прибалтики. Но после начала СВО границы с этими государствами оказались перекрыты.

До этого стало известно, что в Астраханской области таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию детских электрокаров китайского производства. В фуре, прибывшей из Киргизии, обнаружено 315 незадекларированных электромобилей.

Согласно перевозочным документам, в фуре перевозилось 22 тонны сборного груза, включая автозапчасти, офисную мебель и игрушки. Среди изъятых таможенниками машин был детский внедорожник красного цвета с дизайном Mercedes Gelandewagen.

Ранее сообщалось, что в 2023 году чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали автомобили Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris.

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