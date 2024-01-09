Дед Мороз, задержанный за пьяную езду, заключен на 10 суток под арест

Первым водителем, задержанным в Красноярске за нетрезвое вождение в 2024 году, оказался 22-летний молодой человек в костюме Деда Мороза. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«От находившегося за рулем ВАЗ-2104 22-летнего «Деда Мороза» исходил запах спиртного. Также он пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение он никогда не получал. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,3 мг/л, что превышало допустимый порог примерно в два раза», — отмечается в сообщении полиции.

В новогоднюю ночь о нетрезвом водителе в костюме Деда Мороза в полицию сообщил очевидец. Инспекторы ДПС задержали нарушителя через два часа после наступления 2024 года. Утром 1 января его доставили в суд. Мировой судья назначил красноярцу 10 суток административного ареста.

Ранее в Хабаровске Дед Мороз избил водителя в ходе дорожного конфликта.