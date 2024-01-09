Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дед Мороз, задержанный за пьяную езду, заключен на 10 суток под арест

В Красноярске ГИБДД задержала пьяного Деда Мороза, его арестовали на 10 суток

close
100%
МВД РФ по Красноярскому краю

Первым водителем, задержанным в Красноярске за нетрезвое вождение в 2024 году, оказался 22-летний молодой человек в костюме Деда Мороза. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«От находившегося за рулем ВАЗ-2104 22-летнего «Деда Мороза» исходил запах спиртного. Также он пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение он никогда не получал. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,3 мг/л, что превышало допустимый порог примерно в два раза», — отмечается в сообщении полиции.

В новогоднюю ночь о нетрезвом водителе в костюме Деда Мороза в полицию сообщил очевидец. Инспекторы ДПС задержали нарушителя через два часа после наступления 2024 года. Утром 1 января его доставили в суд. Мировой судья назначил красноярцу 10 суток административного ареста.

Ранее в Хабаровске Дед Мороз избил водителя в ходе дорожного конфликта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами