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Volkswagen оборудует Golf и Tiguan искусственным интеллектом

Volkswagen внедрит ChatGPT в Tiguan и Golf

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autohome.com.cn

Volkswagen оснастит голосовым помощником с искусственным интеллектом ChatGPT автомобили Golf, Tiguan и ID4. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Обновленный голосовой помощник, который сможет отвечать на общие вопросы, управлять развлекательными функциями и общаться с водителем, появится на автомобилях Volkswagen в Европе и Северной Америке во втором квартале 2024 года. Новая функция будет доступна после беспроводного обновления программного обеспечения автомобилей.

Для реализации новой функции немецкий автопроизводитель заключил партнерское соглашение с компанией компанией-разработчиком программного обеспечения Cerence. Volkswagen подчеркивает, что стал первым автопроизводителем, сделавшим эту технологию стандартной функцией в автомобилях компактного сегмента.

Ранее стало известно, что таможенники в Астрахани задержали 315 китайских электрокаров.

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