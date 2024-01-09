В Кремле отреагировали на массовое ДТП в Новгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области должны определить специалисты, каких-то особенных мероприятий не планируется.

Он заверил, что сейчас экстренные службы на месте делают свою работу, делают это оперативно.

«Что стало причиной такой массовой аварии — не нам с вами определять. это должны определять специалисты, чем они и занимаются», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что зима, экстраординарный холод и снегопады — это чрезвычайные условия, в которых в том числе водители должны предпринимать особые меры предосторожности во избежание аварий.

8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали более 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предполагает наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После аварии движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре.

Ранее в Калининградской области на Зеленоградской трассе произошло массовое ДТП.