Названы главные проблемы китайских машин в морозную погоду

После введения антироссийских санкций и ухода с рынка РФ многих западных производителей и поставщиков автомобилей выросло число владельцев китайских машин. После того как в стране прошли сильные морозы, РБК решило выяснить у автосервисов, с какими проблемами чаще всего сталкивались те, кто приобрели авто из КНР.

Как рассказали в мастерской REMTECH, в основном в китайских авто из-за холодов барахлили мультимедийные устройства, топливные насосы, печки, а также ухудшалась работа приборных панелей.

А в автосервисах «Автолегенд» и «Академический» сообщили, что главная проблема «китайцев» — разрядка аккумулятора и невозможность запуска двигателя. Еще у некоторых машин замерзали щетки и возникали неполадки в системе климат-контроля.

В 2024 году рынок автомобилей в России пополнится сразу несколькими новинками из Китая. «Газета.Ru» подробно рассказывала о моделях.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае.