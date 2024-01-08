На внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей

На внешней стороне 54-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сообщается, что на месте работают оперативные службы Москвы. Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

6 января в Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией.

До этого в Калининградской области произошло массовое ДТП.

4 января сообщалось, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 61-го км МКАД.

В этот же день в Чувашии более 30 человек пострадали в ДТП с загоревшимся автобусом.

Ранее в Бурятии опрокинулся автобус с пассажирами.