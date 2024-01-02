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На трассе М-4 «Дон» более 20 машин столкнулись из-за непогоды

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» свыше 20 машин столкнулись из-за непогоды

В Тульской области свыше 20 автомобилей столкнулись на автотрассе М-4 «Дон» из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

«Произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств», — указывается в публикации.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на 270-м км трассы близ Воловского района Тульской области в направлении Воронежа.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента сейчас работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.

Некоторое время назад пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана сообщала, что на трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана в пробке встало более тысячи машин. Ранним утром из-за непогоды на дороге встали в пробку 1359 транспортных средств, в которых в общей сложности было 3459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алматы — Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более трех тысяч человек.

Ранее в Мытищах полицейский патруль сопроводил в лес кабана, вышедшего на трассу.

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