Водитель устроил массовое ДТП на парковке в Москве

В Москве водитель устроил массовое ДТП на парковке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«ДТП с большим количеством пострадавших машин произошло во дворе одного из домов на улице Перовской в Новогиреево. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина на джипе скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает причины и обстоятельства массовой аварии.

До этого в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС, двух каршеринговых автомобилей и такси. В результате ДТП водитель каршеринга и его пассажир, 30-летний мужчина, получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции после оказания медицинской помощи на месте продолжили несение службы.

Ранее стали известны подробности об угоне Lamborghini с автомойки в Москве.