Названы сроки начала продаж первого автомобиля Xiaomi

Производство и продажи первого в истории Xiaomi автомобиля — седана SU7 начнутся в первой половине 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Xiaomi SU7 имеет длину 4900 мм, ширину 1900 мм и высоту 1400 мм, а расстояние между осями составляет 3000 мм. Одной из особенностей Xiaomi SU7 является наличие лидара, который помогает в системе автономного вождения. Система компьютерного зрения расположена за лобовым стеклом, а на боковой стойке установлена камера. Автомобиль также поддерживает функцию разблокировки с помощью системы распознавания лиц.

В зависимости от модификации SU7 может получить один из трех фирменных двигателей Xiaomi: Super Motor V6 (299 л.с.), Super Motor V6s (374 л.с.) или Super Motor V8 (578 л.с.). Так, версия SU7 с Super Motor V8 может разгоняться до 265 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 2,78 с. Запас хода — 800 км.

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