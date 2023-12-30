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Выяснился эффект антипохмельных средств при освидетельствовании водителя

Доцент Благов: антипохмельные средства не влияют на результат освидетельствования

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Global Look Press

Антипохмельные средства не влияют на результат медицинского освидетельствования водителя. Об этом ТАСС заявил завкафедрой наркомании и токсикомании РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, доцент, кандидат медицинских наук Лев Благов.

«Прием антиалкогольных и антипохмельных средств не спасает от ответственности по вождению автотранспорта (и другого транспорта, если там такая ответственность прописана) в состоянии «метаболического похмелья»», — заявил Благов.

Медик отметил, что даже если водитель субъективно чувствует себя нормально, то он все равно может пройти через методики точного и уверенного определения концентрации метаболитов алкоголя в биологических средах. Это даст правоохранительным органам право считать, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

До этого россиянам назвали способы прийти в себя, если перепил в новогоднюю ночь.

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