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«АвтоВАЗ» собрал несколько автомобилей Lada Granta в «антисанкционной» комплектации

«АвтоВАЗ» стал собирать Lada Granta без усилителя руля, подушек и кондиционера

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько экземпляров Lada Granta в максимально упрощенном виде. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«На ВАЗе собрано несколько пробных автомобилей Granta седан так сказать в супер антисанкционном варианте. Отсутствуют: внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по флянцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника,внутренняя ручка закрытия багажника,кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля. Airbeg и кондиционера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего убрано или заменено порядка 20 позиций. О том, будет ли это новая базовая комплектация, пока неизвестно.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Позже подушки появились, а в ноябре 2023 года стало известно, что их вновь перестали ставить на автомобили. Это связано с дефицитом комплектующих.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta.

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