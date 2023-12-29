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Россиянам рассказали, сколько месяцев не будут выпускаться универсалы Lada Vesta

«АвтоВАЗ» на два месяца заморозил выпуск универсалов Lada Vesta

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АвтоВАЗ

Возобновление производства универсалов Lada Vesta, возможно, состоится в феврале 2024 года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Со склада ВАЗа вывозят остатки автомобилей Vesta в кузове «Универсал» с 11 декабря автозавод опять выпускает только седаны в минимальной комплектации, возобновление производства автомобилей в пятидверном варианте исполнения по некоторым сведениям возможно состоится в феврале 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого паблик сообщал, что выпуск универсалов Lada Vesta приостановлен из-за дефицита комплектующих. Кроме того, по той же причине «АвтоВАЗ» прекратил производство универсалов Lada Granta Cross.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производственный план «АвтоВАЗа» в 2024 году будет увеличен почти на четверть. Отечественный автопроизводитель собирается выпустить в будущем году не менее 500 тыс. автомобилей Lada. Объем инвестпрограммы будет не ниже объемов текущего года — порядка 40 млрд рублей, отметил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» до 2030 года выведет на рынок 12 новых моделей авто.

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