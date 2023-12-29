Стали известны подробности об угоне Lamborghini с автомойки

Мужчина, угнавший с автомойки в Москве дорогой автомобиль, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

«Сотрудники ДПС задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством стоимостью около 25 млн рублей. По словам задержанного, он угнал данный автомобиль, находясь под воздействием наркотического средства, без цели хищения», - сказал Васенин.

Пропажу автомобиля Lamborghini обнаружил менеджер автосалона, который сдал суперкроссовер на мойку. Полицейские, к которым поступило заявление об угоне, обнаружили машину на соседней улице.

Выяснилось, что неизвестный мужчина забрал ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке, после чего дрифтовал на парковке бизнес-центра, а затем бросил машину и скрылся. Повреждений итальянский автомобиль не получил.

Ранее в Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП.