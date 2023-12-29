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Назван главный экспортер автомобилей в мире по итогам 2023 года

Китай в 2023 году стал главным экспортером авто в мире благодаря России

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Китай в 2023 году впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Так, с января по ноябрь экспорт китайских авто увеличился на 58,4% и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов укрепления позиций КНР стало увеличение продаж на российском рынке. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 730 тыс. машин. Это в семь раз больше, чем за такой же период 2022 года.

Второе место по экспорту занимает Мексика. За год поставки китайских машин в эту страну увеличились на 71%, до 330 тыс. штук.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

По данным директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, приобретать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателю не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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