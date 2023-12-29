«АвтоВАЗ» в 2023 году выпустит рекордное число автомобилей

В 2023 году российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустит 374 тыс. автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, «АвтоВАЗ» обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет», — отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.

До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей. По словам президента компании Максима Соколова, из-за санкций повторно произошел сбой логистических и финансовых цепочек, поэтому производственный план может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения.

До этого стало известно, что у «АвтоВАЗа» осталось четыре модели Lada дешевле 1 млн рублей. Так, сейчас россияне с бюджетом меньше 1 млн рублей на первичном рынке могут приобрести только классический внедорожник Lada Niva Legend, седан и лифтбэк Granta, а также Granta Cross.

В конце декабря «АвтоВАЗ» включил в цветовую палитру автомобилей Lada Granta металлизированную эмаль «Кориандр». Сейчас Granta выпускают в пяти цветах: «белый Ледниковый», черный «Черная пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и светло-коричневый «Кориандр».

Ранее сообщалось, чтоАвтомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.