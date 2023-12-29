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Стало известно, сколько новых моделей выпустит «АвтоВАЗ» до 2030 года

«АвтоВАЗ» до 2030 года выведет на рынок 12 новых моделей авто

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Lada

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей.

«Совет директоров АО «АвтоВАЗ» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском авторынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.

По словам главы Минпромторга, производственный план «АвтоВАЗа» в 2024 году будет увеличен почти на четверть. Отечественный автопроизводитель собирается выпустить в будущем году не менее 500 тыс. автомобилей Lada. Объем инвестпрограммы будет не ниже объемов текущего года — порядка 40 млрд рублей, отметил он.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Стоимость новинки окажется выше 2 млн рублей.

Ранее стало известно, каких чиновников первыми пересадят на Lada Aura.

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