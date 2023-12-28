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Стало известно, на сколько подорожали иномарки с пробегом в РФ

«Известия»: средняя стоимость иномарки с пробегом в РФ за год выросла на 31%

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Depositphotos

В России средняя стоимость иномарок с пробегом за год выросла на 31%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Major Auto.

Отмечается, что средняя цена на иномарки с пробегом в России составляет 2,7 млн рублей.

По данным аналитиков, в 2023 году выросла доля продаж автомобилей с пробегом в кредит. Лидируют автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai. При этом россияне готовы покупать машины «свежее» — от трех до пяти лет. Примечательно, что доля китайских автомобилей в общей структуре продаж составляет 4%.

«Мы можем наблюдать прогнозируемые тренды — стоимость авто растет на фоне рыночной конъюнктуры, ухода из России многих ведущих брендов. При этом автопарк начал молодеть — отчасти эта тенденция связана с попыткой россиян «заместить» автомобилем с небольшим пробегом новое авто из-за повышения стоимости» — поделился руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом Major Auto Давид Павлов.

До этого глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщал, что россияне лишатся половины новинок от Toyota, Kia и BMW в 2024 году.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

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