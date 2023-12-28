Стало известно, когда могут начать использовать подержанные запчасти при ремонте по ОСАГО

Подержанные запчасти могут начать использовать при ремонта автомобиля по ОСАГО уже в конце 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

«Мы привлекли в работу научно-исследовательский институт автотранспорта. В июле 2024-го мы получим список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины. А также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять. Вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом. К концу 2024 года уже могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО», — сказал Уфимцев.

О том, что в России предложили наладить индустрию восстановления б/у автозапчастей, стало известно в феврале 2023 года. Авторами инициативы стали депутаты четырех комитетов Госдумы. В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина говорилось, что в России подобная индустрия фактически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода машин из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования подержанных автозапчастей широко развит, его поддерживает государство.

До этого Центробанк РФ выступил против предложения РСА ремонтировать авто по ОСАГО подержанными запчастями. Подробная позиция Банка России по этому вопросу была доведена до профессионального сообщества, а также до заинтересованных министерств и ведомств, подчеркнули в ЦБ.

Ранее сообщалось, что запчасти для автомобилей подорожали на 20% с начала 2023 года.