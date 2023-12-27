Из-за урагана в Омской области перекрыли несколько федеральных трасс

В Омской области частично перекрыли несколько федеральных трасс для пассажирского транспорта из-за ураганного ветра, снегопада и скользкой дороги, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, речь идет о дорогах на Тюмень, Новосибирск, Челябинск и казахстанский Павлодар. Ограничения действуют до сегодняшнего вечера, но могут быть продлены.

24 декабря ураганный ветер в грузинском городе Батуми снес крыши домов, повредил автомобили, инфраструктуру и линии электропередачи.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.