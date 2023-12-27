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Мужчина потерял свертки с наркотиками, когда ехал на мопеде по Сочи

В Сочи у водителя мопеда прямо на ходу из сумки выпали свертки с гашишем

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Shutterstock

В Сочи полиция задержала водителя мопеда, который перевозил наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что двое прохожих обратили внимание, что у мужчины, который ехал на мопеде, прямо на ходу стали вываливаться из сумки небольшие белые свертки. Прохожие попытались скрутить водителя, но у них не получилось. Тогда они позвонили в полицию и прибывшие на место сотрудники ДПС задержали подозрительного мужчину.

Позже выяснилось, что у 25-летнего уральца было больше 217 грамм гашиша.

До этого стало известно, что служебная машина врио мэра Димитровграда Дмитрия Цивилева попала в ДТП — врезалась в столб. По словам самого мужчины, в ту ночь вместе с семьей он был в Тольятти, а за рулем находился его водитель Максим. Сейчас он уволен.

Ранее стало известно, что в Казани водителю, катавшему сына на лыжах на тросе, предложили извиниться.

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