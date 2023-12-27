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Омича осудили на 15 лет за серию поджогов машин с символикой Z

Житель Омска получил 15 лет заключения за поджоги машин с буквой Z

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Global Look Press

В Омске военный суд приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за серию поджогов и попытку вывести из строя трансформаторную подстанцию, питающую дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Следствием и судом установлено, что осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории г. Омска. Позже фигурант застигнут с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемого задержали в результате совместных действий сотрудников МВД и ФСБ. По данным областного УФСБ, мужчина признался в том, что действовал в целях устрашения населения Омской области, а также для того, чтобы оказать влияние на принятие решения властями о прекращении СВО. Омича осудили на 15 лет по статье Уголовного кодекса РФ о террористическом акте.

Ранее в Ульяновской области водитель УАЗа получил ранения лица из-за фейерверка.

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