В Димитровграде автомобиль врио главы города попал в ДТП

Служебная машина врио мэра Димитровграда Дмитрия Цивилева попала в ДТП — врезалась в столб. Об этом сообщает ulpressa.ru.

«Цивилев и его водитель Максим разъезжали на служебной машине Toyota Avensis и, якобы будучи сильно пьяными, врезались в столб. Мэр с места аварии скрылся, но был остановлен проезжающим мимо экипажем ГИБДД. Узнав, что перед ними глава города, полицейские решили не раздувать скандал и сделать виновным водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Цивилев в комментарии журналистам информацию частично подтверждает. По его словам, в ту ночь вместе с семьей он был в Тольятти. Изданию 73online.ru Цивилев заявил, что за рулем находился его водитель Максим. Сейчас он уволен.

До этого в центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Воронеже несколько мужчин ногами и дубинкой избили человека на дороге.