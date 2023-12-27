Водитель УАЗа получил осколочные ранения из-за запуска фейерверка

В Инзенском районе Ульяновской области водитель внедорожника УАЗ получил ранения осколками стекла, которое разбил фейерверк. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Ульяновской области.

Инцидент произошел утром 27 декабря в селе Сюксюм. Один из пиротехнических зарядов, которые запускали местные жители, попал в стекло проезжающего «УАЗ Патриот».

«В результате разбития стекла осколками водителю посекло лицо. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются», — отмечается в сообщении полиции.

В запуске фейерверков принимали участие трое молодых людей, которые делали это возле дороги, уточняет ulpressa.ru.

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