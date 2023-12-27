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Толпа мужчин жестоко избила лежащего на дороге воронежца

В Воронеже несколько мужчин ногами и дубинкой избили человека на дороге

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Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже толпа избила лежащего на дороге мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». Инцидент произошел на остановке ТРЦ «‎Максимир».

«Несколько минут назад стал свидетелем ужасного, вопиющего и зверского «поведения». Несколько парней ногами избивали человека, лежащего в луже, не обращая никакого внимания на гудящие, проезжающие мимо машины и людей. Все происходило недалеко от «Максимира», — рассказал подписчик канала.

Судя по видео, человека били не только ногами, но и дубинкой. По данным «Вести Воронеж», полиция начала проверку инцидента.

До этого в центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Казани таксист трогал спящую пассажирку за интимные места и снимал на видео.

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