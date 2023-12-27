Changan вывел на российский рынок гибридный Uni-K

В России начались продажи гибридной версии кроссовера Changan Uni-K, сообщается в релизе Changan, поступившем в «Газету.Ru». Силовая установка машины объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с.

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Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт⋅ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи. Рекомендованную розничную цену на гибридный Uni-K iDD представительство марки не раскрыло, посоветовав уточнять ее непосредственно в дилерской сети.

Ранее стало известно, что корпорация Toyota установила рекорд производства автомобилей.