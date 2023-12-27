В России запатентовали салон новой модели «АвтоВАЗа»

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения салона нового седана Lada Iskra. Таким образом «АвтоВАЗ» запатентовал салон будущей новинки.

Летом этого года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra будет включать три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.

Ранее глава «АвтоВАЗа» предложил протестировать Lada Iskra президенту России Владимиру Путину.