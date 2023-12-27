Автобус загорелся во время движения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Приморском шоссе сгорел автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Судя по видео, автобус загорелся в правом ряду. Пожар начался в моторном отсеке, который находится сзади. Дым также выходит из люка на крыше автобуса. На место прибыли пожарные.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее Группа компаний «Волгабас», устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее сообщалось, что в Тольятти таксист едва не придушил пассажира, отказавшегося заплатить за проезд.