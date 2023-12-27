Россиянам разрешили управлять снегоходами по мотоправам

В России вступили в силу поправки к закону, которые упрощают требования, предъявляемые к водителям снегоходов. Теперь для управления данным типом техники достаточно «мотоциклетных» водительских прав, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов.

«Водительские удостоверения категории А или подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа подтверждают также право на управление самоходными машинами категории А1», — говорится в документе.

По закону, к машинам категории A1 относится мототранспортная техника, не предназначенная для движения по дорогам общего пользования или чья максимальная скорость ниже 50 км/ч. До вступления в силу поправок право на управление такой техникой подтверждалось удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением.

Согласно поправкам, обладателям водительских прав категории B также разрешается управлять арендными мотовездеходами и квадроциклами.

До этого в Госдуме РФ предложили разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси.

Ранее в России призвали отказаться от выдачи водительских прав на 20 лет.