Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тольятти таксист извалял в снегу пассажира за отказ платить за проезд

В Тольятти таксист едва не придушил пассажира, отказавшегося заплатить за проезд

close
100%
ЧП ТОЛЬЯТТИ' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти водитель такси душил молодого пассажира за то, что тот не заплатил за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти».

«Сегодня шла напротив остановки «Рябинушка» и увидела вот такой инцидент: мужчина таксист начал душить молодого парня за то, что тот не оплатил проезд. Затем он начал трепать его за ноги, отобрал телефон и уехал», — рассказала подписчица канала.

По ее словам, в ситуацию не вмешался ни один прохожий. О том, обратился ли пассажир такси в полицию, не сообщается.

До этого в центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.

Ранее сообщалось, что казанский таксист трогал грудь спящей пассажирки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами