В Тольятти таксист извалял в снегу пассажира за отказ платить за проезд

В Тольятти водитель такси душил молодого пассажира за то, что тот не заплатил за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти».

«Сегодня шла напротив остановки «Рябинушка» и увидела вот такой инцидент: мужчина таксист начал душить молодого парня за то, что тот не оплатил проезд. Затем он начал трепать его за ноги, отобрал телефон и уехал», — рассказала подписчица канала.

По ее словам, в ситуацию не вмешался ни один прохожий. О том, обратился ли пассажир такси в полицию, не сообщается.

До этого в центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.

Ранее сообщалось, что казанский таксист трогал грудь спящей пассажирки.