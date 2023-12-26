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В Китае начались продажи большого кроссовера от Huawei

В Китае стартовали продажи кроссовера Aito M9 от IT-гиганта Huawei

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Huawei

В Китае начались продажи нового большого кроссовера Aito M9. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 469, 8 тыс. юаней (6,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина Aito M9 составляет 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода — 630 км.

В список оснащения вошли адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и вентиляцией, 22-дюймовые диски и прочие опции.

Автомобильная компания Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei.

Ранее создатели российского электрокара «Атом» раскрыли характеристики модели.

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