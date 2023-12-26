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Таксист в Казани снял видео, как поиграл с грудью пассажирки, уснувшей во время поездки

В Казани таксист трогал спящую пассажирку за интимные места и снимал на видео

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Shutterstock

Казанский таксист трогал грудь спящей пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что девушка, возможно, была пьяна, вызвала такси и уснула в машине. Этим воспользовался таксист. Он довез пассажирку до дома и начал трогать ее за грудь, снимая происходящее на камеру смартфона.

Обратилась ли пострадавшая в полицию и поймали ли таксиста, неизвестно.

До этого в центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, доставщик серьезно не пострадал.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина едва не поджег авто пылающей хлопушкой.

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