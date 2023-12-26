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В Санкт-Петербурге неизвестный пытался подорвать автомобиль во дворе дома

Mash: в Петербурге мужчина едва не поджег авто пылающей хлопушкой

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге мужчина бросил под колеса автомобиля Skoda неизвестное устройство, которое взорвалось. Об этом сообщает Mash на мойке.

Инцидент произошел накануне в два часа ночи. Мужчина подъехал к дому на автомобиле и 40 минут ходил вокруг здания. Затем он сел в машину, но перед тем, как уехать, поджег какой-то сверток и бросил под припаркованный автомобиль Skoda. После хлопка из-под машины повалил дым, сработала сигнализация.

Владелец белой Skoda, рядом с которой рванула хлопушка, не знает, из-за чего все произошло, так как врагов у него нет. Он рассказал, что повреждений на его авто нет, хотя могли бы быть, кинь мужчина устройство чуть дальше. О том, обратился ли хозяин Skoda в полицию, неизвестно.

До этого стало известно, что двое мужчин пытались скрыться от сотрудников «Росгвардии» на автомобиле и устроили массовое ДТП в Москве. Машину удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов из табельного оружия. Злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал машину ГИБДД, пока на него оформляли протокол.

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