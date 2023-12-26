Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России скопились большие запасы нераспроданных китайских грузовиков

«Ъ»: на российских складах возник избыток китайских грузовиков

close
100%
«Газета.Ru»

В России на складах дилеров и дистрибьюторов скопились большие запасы китайских тяжелых грузовиков. Это произошло из-за роста ставки ЦБ даже на фоне замедления импорта, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам «ВТБ Лизинга», к концу года на складах скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства. Этого количества хватит для продаж февраля-марта 2024 года.

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов подтвердил, что по тягачам и самосвалам есть избыточное предложение. На рынке ожидается стагнация, поскольку ключевая ставка в начале года не снизится, уверен он.

Самыми популярными в России грузовыми автомобилями среди иномарок оказались Shacman, к концу ноября их запасы составили 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов. Если во втором полугодии в стране реализовалось по 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов в месяц, то к концу года по мере сокращения спроса продажи снизились: в ноябре марка реализовала всего 1,7 тыс. грузовых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

Ранее аналитики назвали китайские авто, на которые россияне потратили больше денег.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами