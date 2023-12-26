В России скопились большие запасы нераспроданных китайских грузовиков

В России на складах дилеров и дистрибьюторов скопились большие запасы китайских тяжелых грузовиков. Это произошло из-за роста ставки ЦБ даже на фоне замедления импорта, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам «ВТБ Лизинга», к концу года на складах скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства. Этого количества хватит для продаж февраля-марта 2024 года.

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов подтвердил, что по тягачам и самосвалам есть избыточное предложение. На рынке ожидается стагнация, поскольку ключевая ставка в начале года не снизится, уверен он.

Самыми популярными в России грузовыми автомобилями среди иномарок оказались Shacman, к концу ноября их запасы составили 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов. Если во втором полугодии в стране реализовалось по 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов в месяц, то к концу года по мере сокращения спроса продажи снизились: в ноябре марка реализовала всего 1,7 тыс. грузовых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

Ранее аналитики назвали китайские авто, на которые россияне потратили больше денег.