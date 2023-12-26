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Российским водителям не разрешат отрабатывать штрафы ПДД

В России не поддержали законопроект о замене штрафов ПДД на обязательные работы

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Правительство России не поддержало законопроект, который предполагает возможность замены уплаты штрафов за нарушение ПДД на прохождение обязательных работ. Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки в КоАП предложил внести один из депутатов Госдумы. Законопроект предполагал, что вместо уплаты штрафа нарушитель ПДД мог бы отработать его в свободное от основной работы время. Таких автомобилистов могли бы, к примеру, отправлять чистить улицы, ухаживать за клумбами или убирать снег.

В правительственном отзыве на законопроект указано, что предлагаемые изменения противоречат основополагающим подходам в области правового регулирования административной ответственности. Отмечается, что обязательные работы — это существенно более строгий вид наказания, чем административный штраф.

«Обязательные работы назначаются исключительно судьей, что делает невозможной реализацию предлагаемого законопроектом механизма замены в случаях назначения административного штрафа иными субъектами административной юрисдикции», — говорится в сообщении правительственных экспертов.

Сейчас возможность обязательных работ уже предусмотрена законодательством, однако необходимость уплаты штрафа она не отменяет.

Ранее стало известно, что в России внесли изменения в категории водительских прав.

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