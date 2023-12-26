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Ледяной дождь стал причиной ограничений на трассе под Челябинском

Под Челябинском из-за ледяного дождя ограничено движение на нескольких дорогах

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Илья Аверьянов/РИА «Новости»

Под Челябинском из-за ледяного дождя ограничено движение на нескольких дорогах — ограничения коснулись такси, автобусов и грузовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«На всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области. На данный момент там наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость», — заявили в пресс-службе.

Ограничения коснулись пассажирских автобусов и маршруток, а также такси и грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы.

Дорожные ограничения коснулись нескольких районов Челябинской области, в том числе ЮжноуральскМагнитогорск, Черноречье — Бреды, Кизильское — Мариинский и других.

До этого ученые из Москвы разработали новый метод для более точного определения разницы в температуре между городом и его окрестностями, известный как эффект «острова тепла».

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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