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Кроссовер Geely Atlas нового поколения начнут продавать в России

Компания Geely представила в России кроссовер Atlas нового поколения

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Geely

В России начнутся официальные продажи кроссоверов Geely Atlas нового поколения. Автомобили появятся у дилеров в трех комплектациях, цены и сроки старта продаж объявят позже, говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Новый Geely Atlas увеличился в размерах по сравнению с предшественником, получил массивную решетку радиатора и полностью светодиодную двухуровневую оптику. Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа, привод только передний. Максимальная скорость составляет 205 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.

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Geely

В начальную комплектацию входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений. В базовую версию также включены цифровая приборная панель (10 дюймов), центральный 13-дюймовый экран, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, система камер кругового обзора и другие функции.

В более дорогих версиях Geely Atlas среди прочего оснастят проекционным дисплеем, аудиосистемой с 11 динамиками, электроприводом двери багажника, вентиляцией передних кресел и 20-дюймовыми дисками.

Ранее стало известно, какие детали чаще всего ломались в автомобилях в России в 2023 году.

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