Москвичам рассказали, когда уличные парковки будут бесплатными

С 1 по 8 января 2024 года все уличные парковки Москвы будут бесплатными. Об этом сообщает «Дептранс Москвы».

«В первые восемь дней нового года все уличные парковки Москвы станут бесплатными. С 1 по 8 января не нужно будет платить за парковку на всех столичных улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам», — говорится в сообщении.

Россиян, работающих по пять дней в неделю, ждут десятидневные выходные на новогодних праздниках. 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря.

Праздничными нерабочими днями станут дни с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

До этого стало известно, что если с крыши здания на автомобиль обрушился снег или упала наледь, что привело к повреждениям, то нужно добиваться возмещения ущерба. Следует вызвать сотрудника полиции, который оформит протокол осмотра места происшествия.

Ранее сообщалось, что снег на крыше автомобиля может стать причиной ДТП.