На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автомобилей на Крымском мосту перекрывали днем 25 декабря.

21 декабря Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

7 ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее в Херсонской области сообщили о сбитой ракете, летевшей в сторону Крымского моста.