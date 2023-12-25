Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России внесли изменения в категории водительских прав

В России расширили категории прав, с которыми можно ездить на снегоходах

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Обладателям водительских прав категории «B» (легковые автомобили) разрешат управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Подтверждать права на управление такой техникой также будут удостоверения категории «С» (средние и тяжелые грузовики, а также укомплектованные прицепами) и категории «D» (автобусы).

Также допускать к управлению самоходными машинами категории «А1» позволят водителей с правами категорий «A» и «B1». К машинам категории «A1» относятся мототранспортные средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 км/ч. Ранее право на управление ими подтверждалось правами тракториста-машиниста или временным удостоверением.

В сентябре 2022 года на заседании президиума Госсовета по туризму Путин поддержал идею упростить сдачу на права для вождения снегоходов в турпоездках. Тогда губернатор Кемеровской области посетовал, что для получения прав на управление снегоходом необходимо закончить курсы и получить права трактористов.

По данным Telegram-канал Shot, ГИБДД отказалась автоматически продлять водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах. В Госдуме предложили разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси.

Ранее стало известно, где разрешат ездить без ОСАГО в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами