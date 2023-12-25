На площадке дилера появились десятки новых Lada X-Cross 5

На площадке хранения автомобилей одного из дилеров Lada в Тольятти появилось около сотни автомобилей Lada X-Cross 5. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали снимки китайских кроссоверов с шильдиками Lada.

Предполагается, что эти автомобили будут распределены между корпоративными клиентами «АвтоВАЗа». По словам авторов сообщества, ситуация напоминает ту, что произошла с партией обновленных Lada Vesta, которые собрали в Ижевске в 2022 году. Тогда около 1 тыс. автомобилей появились в продаже у дилеров, хотя на сайте «АвтоВАЗа» информация о начале продаж и ценах и не появилась.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако продажи машин до сих пор не начались. По мнению автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

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