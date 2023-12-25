Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На площадке дилера появились десятки новых Lada X-Cross 5

Сотня новых Lada X-Cross 5 появилась на площадке дилера в Тольятти

close
100%
Avtograd news/VK

На площадке хранения автомобилей одного из дилеров Lada в Тольятти появилось около сотни автомобилей Lada X-Cross 5. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали снимки китайских кроссоверов с шильдиками Lada.

Предполагается, что эти автомобили будут распределены между корпоративными клиентами «АвтоВАЗа». По словам авторов сообщества, ситуация напоминает ту, что произошла с партией обновленных Lada Vesta, которые собрали в Ижевске в 2022 году. Тогда около 1 тыс. автомобилей появились в продаже у дилеров, хотя на сайте «АвтоВАЗа» информация о начале продаж и ценах и не появилась.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако продажи машин до сих пор не начались. По мнению автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

Ранее глава Минпромторга рассказал, заберут ли завод Nissan у «АвтоВАЗа».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами