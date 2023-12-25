Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Самой популярной китайской моделью на вторичном авторынке в ноябре этого года стал кроссовер Chery Tiggo, сообщает «Автостат Инфо».

Всего за последний осенний месяц перепродажи Chery Tiggo составили 803 ед. Второе место занял седан Lifan Solano (673 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (606 ед).

Следом в рейтинге расположились модели Chery Amulet, Lifan X60, Geely Emgrand, Geely MK, Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

В ноябре 2023 года российские покупатели приобрели 13,7 тыс. китайских автомобилей с пробегом, что на 49,5% больше, чем год назад.

До этого стало известно, что в октябре средняя цена китайского бывшего в употреблении автомобиля увеличилась на 10% относительно сентября этого года. Вместе с ценами выросли и продажи подержанных машин из Китая. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что китайцы в 2024 году планируют продать в России 1,2 млн автомобилей.