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В России изменятся правила дорожного движения

Путин поручил правительству РФ представить предложения об обновлении ПДД

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Максим Блинов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить предложения о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Отмечается, что Владимир Путин поставил задачу предоставить предложения до 1 апреля 2024 года.

До этого стало известно, что МВД России выступает против введения санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости.

Проект постановления от Минтранса РФ об усилении роли «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что водители будут получать штрафы за нарушение ограничения скорости, которые демонстрируются на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях. Как правило, такие ограничения появляются во время неблагоприятных погодных условий.

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