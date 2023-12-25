ГИБДД отказалась автоматически продлевать истекающие водительские права

Водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника канала из руководства ГИБДД, в ведомстве решили отказаться от введенного ранее автоматического продления и ограничиться сроками, запланированными изначально. С 1 января 2024 года, чтобы продлить права, будет необходимо посетить отдел ГИБДД и сделать справку 003-В/у. Новые права выдадут на 10 лет. Пройти процедуру предстоит 2 млн водителей.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевали на три года. Это затронуло около 5 млн водителей.

При этом срок действия прав в 2024 году планируется увеличить с 10 до 20 лет, сообщил источник Shot в Госдуме. Предполагается, что изменения начнут действовать с 2025 года, а сейчас поправки согласовываются с руководством ГИБДД. Если изменения вступят в силу, продленные в 2024 году права будут действовать до 2034 года, а продленные в 2025 году — до 2045 года.

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