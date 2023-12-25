Стало известно, на чем экономили российские водители в 2023 году

В 2023 году российские автомобилисты стали активнее экономить на ремонте машин и топливе. Об этом рассказала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, сообщает «Российская газета».

По словам Овчинниковой, россияне стали чаще отдавать предпочтение аналогам вместо оригинальных запчастей. Водители реже эксплуатируют свои автомобили, чтобы сэкономить на топливе и сберечь ресурс своих автомобилей. Так, динамика среднего ежедневного пробега снизилась на 3% по отношению к доковидному и докризисному 2019 году.

Вместе с этим водители стали активнее интересоваться акциями, бонусами и скидками в автосервисах. Прирост заездов на бесплатные диагностики составил 18% год к году.

Также в 2023 году автомобилисты начали чаще самостоятельно ремонтировать свои машины, говорится в совместном исследование Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Если на протяжении предыдущих шести лет доля самостоятельного ремонта наоборот уменьшалась в пользу автосервисов, то в текущем году произошел ее резкий скачок.

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